Naailessen in Loenen

LOENEN – Per september opent Bij Annelies haar deuren voor een nieuw seizoen naailessen. Er wordt gewerkt in kleine groepjes waardoor er veel aandacht, begeleiding en ruimte voor gezelligheid is. Iedereen vanaf 15 jaar kan op eigen niveau aan de slag, zowel beginners als gevorderden. Er is wekelijks les op mandagavond. Ook verzorgt Annelies creatieve workshops, zoals het upcyclen van kleding, textielbedrukken of mondkapjes maken. Coupeuse en kunstenaar Annelies Koeleman verzorgt haar lessen aan het Hameinde 13c in Loenen.

Annelies Koeleman, tel. 06-24772791