Mourad el Ansari weer sterkste bouler bij Boul’Animo

DIEREN – Sinds het uitbreken van het coronavirus werden er bij Boul’Animo geen toernooien meer gespeeld. Na de versoepeling werden kleine toernooien weer mogelijk en werd er een nieuwe kalender opgesteld. Hierop hebben alle clubtoernooien een plaatsje gevonden. Bekende open toernooien als De Ster van Middachten en de Grand Prix Animo vervallen dit jaar.

Zaterdag 1 augustus werd bij Boul’Animo het clubkampioenschap gespeeld. Na zes voorrondes bleek dat Mourad el Ansari, Fred Lamberts en Bart Kouveld ongeslagen waren gebleven, terwijl Theo van der Meer alleen in de eerste ronde averij opliep en zich dankzij zijn puntensaldo als vierde doorging. In de halve finales klopte Mourad Theo (13-6) terwijl Fred met Bart afrekende. (13-8) Ook de finale was een enerverende partij waarin Mourad en Fred elkaar geen duimbreed toe wilden geven. Uiteindelijk veroverde Mourad met 13-8 de titel en de eerste prijs. Dat was dan wel voor de derde keer in successie, een prachtige prestatie.