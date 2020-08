Modecafé in Doesburg

DOESBURG – In de kerk van het Leger des Heils kan vanaf september weer samen worden gewerkt en gegeten. Er zijn diverse activiteiten.

Op dinsdag 1 september van 19.30 tot 21.30 uur is er weer een modecafé in het gebouw van het Leger des Heils aan de Zandbergstraat 15 in Doesburg. Bezoekers kunnen hun kast verrijken met nieuwe kleding of oude kleding omtoveren tot iets nieuws. De kosten hiervoor zijn 4 euro inclusief koffie en thee. Het modecafé is iedere dinsdagavond.

Op woensdag 2 september van 13.30 tot 15.30 uur is er op dezelfde locatie weer een brei- en haakcafé. Dit is iedere woensdagmiddag.

In de winkel van het Leger des Heils kunnen mensen op woensdagen tussen 10.00 en 13.00 uur bij het verander- en verstelatelier terecht om gekochte kleding te laten vermaken of verstellen tegen een kleine vergoeding.

Op woensdag van 12.00 tot 13.00 uur kunnen bezoekers voor 2 euro lunchen in het gebouw van het Leger des Heils. Elke persoon krijgt een kop soep en twee broodjes. Koffie, thee en melk kosten 50 cent. Aanmelden voor de lunch kan tot dinsdagmiddag 18.00 uur via tel.06-29543573 of modecafedoesburg@gmail.com.

De ruimte in de kerk van het Leger des Heils is zo groot, dat je op veilige afstand van elkaar kunt werken’, aldus de organisatie.

legerdesheils.nl/korpsdoesburg