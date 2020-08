Mixkampioenen bij Boul’Animo

DIEREN – Zaterdag 15 augustus organiseerde Boul’Animo haar mix clubkampioenschap. Hierbij spelen doublettes van een vrouw en een man. Bij de herziening van de jaarkalender werd ook dit toernooi wegens succes opnieuw opgevoerd. Er werden vijf ronden gespeeld. De teams waren behoorlijk aan elkaar gewaagd, wat leidde tot veel spanning en strijd. Alleen Mieke Evers en Bart Kouvelt wisten ongeslagen te blijven, terwijl Ans Nootenboom en Theo van der Meer met slechts 1 verloren partij zich ook plaatsten voor de finale. Daar namen Mieke en Bart al snel een voorsprong (8-0), maar met een geweldig schot vochten Ans en Theo zich terug in de partij en namen de leiding over. Toen Pluvius zich met de gang van zaken ging bemoeien was buiten doorspelen geen optie meer. Gelukkig bood de nieuwe hal uitkomst. Hoewel Mieke en Bart nog aan wisten te klampen, moesten zij met 10-13 de winst aan Ans en Theo laten, die daarmee hun titel prolongeerden. Zaterdag 22 augustus staat het Hij/Zij toernooi op de kalender. Dit toernooi is ook open voor leden van andere verenigingen en wordt ook in doublettes van man/vrouw gespeeld. De deelnemerslijst was in verband met de coronamaatregelen beperkt tot 32 teams en was snel vol. Er wordt gespeeld op het complex aan de Admiraal Helfrichlaan; de aanvang is 10.30 uur. De toegang is vrij.