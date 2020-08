Mediteren in de natuur

HOENDERLOO – Op de Hoge Veluwe wordt zondag 30 augustus een workshop outdoor meditatie gegeven. Deelnemers mediteren buiten in de natuur, waarbij zij de elementen lucht, water, aarde en warmte letterlijk om zich heen ervaren. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken. Er is aandacht voor de balans tussen het lichaam, het innerlijk, de geest en het emotionele- en spirituele welzijn. De les worden gegeven Beitske Bouwman, schrijfster en oprichter van de Anaya Academy. De meditatielessen zijn ook geschikt voor jongeren vanaf 12 jaar. De meditatie duurt van 11.00 tot 12.45 uur. Aanmelden is verplicht en kan via www.hogeveluwe.nl.