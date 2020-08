Mantelzorgcafé Doesburg

DOESBURG – Dinsdag 18 augustus is er weer een bijeenkomst van het Mantelzorgcafé in de Waag in Doesburg. Iedereen die voor een langere periode zorgt voor iemand in de omgeving is mantelzorger. Tussen 10.00 en 11.30 uur kunnen mantelzorgers elkaar treffen en ervaringen delen. Er is een mantelzorgconsulent om vragen te beantwoorden. Deelname aan het Mantelzorgcafé is gratis en de koffie en thee worden aangeboden. Wel is het noodzakelijk om te reserveren. Dit kan via tel. 0544 – 820000 of info@vithulpbijmantelzorg.nl.

www.vithulpbijmantelzorg.nl