Lorentzhof geopend met feestje voor bewoners

VELP – Het Lorentzhof, een woonproject voor zelfstandige ouderen van Stichting Innoforte in Velp, is klaar. Donderdag 23 juli werd het nieuwe hofje feestelijk geopend. Veel van de huurders waren hierbij aanwezig.

Marie-José de Dreu opende de middag met een terugblik op de werkzaamheden in de afdelopen jaren, “Al in 2015 werden de eerste plannen gemaakt”, vertelde ze. Eind april dit jaar konden de eerste bewoners de sleutel van hun nieuwe woning in ontvangst nemen.

De Lorentzhof bestaat uit dertig duurzame huurwoningen, rondom een gezamenlijke tuin. Iedere woning heeft een eigen terras, is voorzien van zonnepanelen en een warmtepomp. Er is een nauwe verbinding met het naastgelegen Lorentzhuis, waar de bewoners terechtkunnen in het Huis van de Buurt, voor bijvoorbeeld een maaltijd of bezoek aan kapper of pedicure.

Wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden was present bij de opening en gaf aan blij te zijn met deze nieuwe woningen. “Er wonen steeds meer oudere mensen in onze gemeente. Dat is niet erg, maar houdt wel in dat we na moeten denken over een andere manier van wonen. Daarom was de gemeente Rheden ook meteen enthousiast over dit plan.” De wethouder denkt dat het samen wonen het omzien naar elkaar bevorder en de eenzaamheid tegengaat. Ook is ze erg enthousiast over het feit dat de woningen duurzaam zijn gebouwd.

Er vond deze middag ook nog een officieel moment plaats, de opening van het Ella Schadd-pad, dat de kortste verbinding vormt met het Lorentzhuis. Marie-José de Dreu onthulde het straatnaambordje, terwijl Schadd zelf een confettikanon liet knallen. Ella Schadd is oud-voorzitter van de Raad van Toezicht van Innoforte.

Foto: Linda Peppelman