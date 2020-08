LAAG-SOEREN – Op 29 augustus, de laatste zaterdag van de maand, kan iedereen die graag hardloopt zich weer aansluiten bij loopgroep De Jutberg. Dames en heren van allerlei niveau kunnen, dankzij een uitgekiend programma, samen trainen in het bos. In de afgelopen coronaperiode hebben veel mensen het hardlopen opgepakt. Zij zijn welkom om het lopen te verbeteren in groepsverband.

De loopgroep heft geen contributie, maar vraagt 1 euro per deelname. Nieuwe lopers kunnen eerst een aantal keer gratis meedoen. De groep traint het hele jaar door elke zaterdag vanaf 9.00 uur vanuit de kantine op camping De Jutberg in Laag-Soeren. Belangstellenden kunnen contact opnemen via tel. 06 – 53497450.