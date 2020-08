Lokale ondernemers gezocht voor uitvoering energiebesparende maatregelen

DOESBURG -De Liemerse gemeenten Doesburg, Duiven, Westervoort en Zevenaar organiseren in samenwerking met Winst uit je woning vanaf september een grootschalige advies- en inkoopactie van energiebesparende maatregelen voor particuliere woningeigenaren. De gemeenten willen graag lokale uitvoerders en installateurs de mogelijkheid bieden deze werkzaamheden uit te voeren.

Al meer dan negen jaar organiseert Winst uit je woning inkoopacties van energiebesparende maatregelen. Ze hebben ondertussen met meer dan 100 bedrijven samengewerkt. De inkoopacties leveren veel werk op voor (lokale) isolatie- en installatiebedrijven. Vorig jaar is via deze inkoopacties meer dan 100.000 m2 isolatie aangebracht en zijn 2,5 procent van alle zonnepanelen op woningen in héél Nederland geplaatst.

Bedrijven op het gebied van woningisolatie, zonnepanelen, isolerend glas en/of warmte-installaties die geïnteresseerd zijn in deelname aan de inkoopactie kunnen zich inschrijven tot en met 31 augustus. Op basis van de beste prijs/kwaliteitsverhouding wordt een uitvoerder gekozen. Daarna horen de bedrijven van Winst uit je woning of zij geselecteerd zijn om mee te doen aan deze inkoopactie.

Aanmelden kan via: www.winstuitjewoning.nl/actie/samenwerken