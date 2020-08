Lokale groenten van de mini-oogstmarkt

DE STEEG – Iedereen met een eigen groentetuin of fruitboom zat het herkennen: als het tijd is om te oogsten, is er altijd teveel. Daar hebben ze in De Steeg wat op gevonden. Telers van groente en fruit bieden daar elke zaterdag hun zelfverbouwde oogst aan. Voor een habbekrats gaan de bietjes, uien en spitskolen van de hand, maar ook potjes zelfgemaakte jam en honing verwisselen van eigenaar. Op deze manier komt overtollige oogst terecht bij dorpsgenoten die genieten van verse groenten van lokale grond. De markt is tot half september elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur op het Amaliaplein tegenover de kerk.

Foto: Han Uenk