Loenen Zonnedorp brengt ALV-editie Nieuws Uut Loenen uit

LOENEN – Omdat de Algemene Ledenvergadering dit jaar niet kan doorgaan, gaat het bestuur van Loenen Zonnedorp leden en inwoners van het dorp op een andere manier informeren. Gezien de uitbreiding van het aantal taken binnen Loenen Zonnedorp (de voormalige Dorpsraad) denkt het bestuur dat het goed zal zijn om medio oktober een speciale (ALV-)editie van Nieuws Uut Loenen uit te geven. In die uitgave wordt vermeld wat Loenen Zonnedorp doet.

Het bestuur knoopt er een enquête aan vast en vraag inwoners van het dorp wat zij in de toekomst voor het dorp zouden willen. Er zijn meer taken van de gemeente naar de dorpen gegaan. Dit betekent meer verantwoordelijkheid, echter ook meer werk. Middels de enquête wil het bestuur te weten komen wat inwoners, met name post-corona, belangrijk vinden.

Het bestuur wil een tip van de sluier oplichten. Men is naast participatie en duurzaamheid ook bezig om de zorg te verbeteren. Loenen Zonnedorp wil namelijk graag dat Loenenaren langer in eigen dorp kunnen blijven wonen en is in gesprek over langdurige zorg in het Bruisbeekcomplex.