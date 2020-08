Kunstenaar zoekt ‘blaadjes’ voor stikstofboom

VELP – Rob Chevallier, beeldend kunstenaar uit Velp, zoekt blaadjes. Geen gewone, maar bakjes en schaaltjes in bladvorm die later deel gaan uitmaken van een kunstwerk: de stikstofboom.

Chevallier werkt aan zijn stikstofboom, die gemaakt is van uitlaatpijpen van auto’s. De bakjes en schaaltjes van hout of metaal vormen de blaadjes. Elk blaadje bevat een foto van een solitair staande boom, die de kunstenaar overal in Nederland heeft gemaakt. Er zijn al ruim tachtig blaadjes gemaakt, maar er zijn nog zo’n twintig lege plekken in de boom.

Rob Chevallier is daarom op zoek naar de laatste blaadjes. De andere kocht hij in de kringloopwinkel en ook deze wil hij graag tegen ‘kringloopprijs’ overnemen. Hij zoekt dus houten of metalen bakjes en schaaltjes in de vorm van een blad, ongeveer 10 tot 25 centimeter groot. Wie een bakje voor Chevallier heeft, kan contact opnemen via kringloopkunst@outlook.com.

Rob Chevallier combineert zijn foto’s met spullen uit kringloopwinkels en rommelmarkten. Oude, afgedankte voorwerpen krijgen als kunstwerk een nieuw leven en een nieuwe betekenis. De foto-objecten zijn een reactie op onze veranderende samenleving. Thema’s met een kritische knipoog naar nu zijn vooral klimaatverandering en natuurbehoud.

www.robchevallier.com