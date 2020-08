Kunst in openluchttheater De Pinkenberg in Rozendaal

ROZENDAAL – Elke zondagmiddag is Openluchttheater de Pinkenberg in Rozendaal vrij toegankelijk om een wandeling te maken langs de tientallen beelden die daar door een vijftal kunstenaars zijn geplaatst. Kunstenaars Lambertz, Veld, De Weger, Wilson En Van Middelkoop kozen opmerkelijke en aansprekende kunstwerken die goed passen in het bosachtige park. Zo zwemt er een enorme kwal in de lucht, balanceert een lange gestalte, opgebouwd uit sleuteldrop, op een boomstronk, staan er veertig houten koppen, doemen verborgen beesten op uit grillige takken en doet een enorm insect zich tegoed aan het malse gras.

De expositie is elke zondagmiddag tot en met 23 augustus te zien van 13.00 tot 17.00 uur. Het openluchtmuseum is te vinden aan de Kluizenaarsweg 4, op de grens tussen Velp en Rozendaal. De entree is gratis.

www.dedingenfabriek.nl/nieuws