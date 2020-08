Kortlopende kredieten voor amateursportverenigingen

GEM. BRUMMEN – Amateursportverenigingen die als gevolg van de coronamaatregelen in liquiditeitsproblemen komen, kunnen gebruik maken van een speciaal kortlopend krediet. Dit is de mogelijkheid om een bancaire lening af te sluiten tegen een lage rente.

De Borgstelling MKB-kredieten en de Garantie Ondernemingsfinanciering zijn voor sportverenigingen vaak niet toegankelijk. Dit omdat sportverenigingen in veel gevallen niet aangemerkt worden als onderneming. Om ook sportverenigingen toegang te geven tot een kortlopend krediet is het borgstellingskapitaal van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) door het Kabinet verhoogd met 10 miljoen euro. Hiermee is Stichting Waarborgfonds Sport in staat om sportverenigingen te helpen die als gevolg van de coronamaatregelen een kortlopend krediet ter overbrugging nodig hebben.

Stichting Waarborgfonds Sport verstrekt zelf geen leningen en/of een overbruggingskrediet. De ondersteuning door het waarborgfonds betreft een borgstelling voor een tijdelijke bancaire lening die in maximaal 7 jaar terugbetaald moet worden. Stichting Waarborgfonds Sport kan hierbij in principe borg staan tegenover iedere bank.

Voor nadere informatie kunnen sportverenigingen terecht bij Stichting Waarborgfonds Sport via www.sws.nl. Stefan de Wit is vanuit het Waarborgfonds Sport adviseur voor sportverenigingen uit de gemeente Brummen. Hij is telefonisch bereikbaar via tel. 06- 53568483 of s.dewit@sws.nl.