Koninklijke Gazelle realiseert Experience Center in Dieren

DIEREN – Fietsfabriek Gazelle in Dieren realiseert een uniek Experience Center aangrenzend aan de fabriek. Hier kunnen mensen alle fietsen en e-bikes van Gazelle uitgebreid testen.

In het Experience Center komt een deels overdekte lange testbaan. Bezoekers kunnen hier fietsen en elektrische fietsen testen en medewerkers geven hier advies. Via een loopbrug die in de fabriekshal wordt opgehangen kunnen bezoekers bovendien het hele productieproces van de fietsen van Gazelle volgen en zien hoe de fietsen precies worden gemaakt.

Gazelle heeft al Experience Centers elders in het land, dit centrum bij de thuisbasis in Dieren is het zesde. “Het is een lang gekoesterde wens om onze fabriek, het kloppend hart van Gazelle, uit te breiden met een Experience Center”, zegt financieel directeur Fedde Wildenbeest. “Fantastisch dat we mensen straks juist hier ook kennis kunnen laten maken met onze fietsen en e-bikes. En dat we ze een uniek kijkje kunnen geven in onze fabriek.”

De omgevingsvergunning voor de bouw van het Experience Center is reeds aangevraagd na overleg met direct omwonenden en de Gemeente Rheden. Naar verwachting opent Gazelle het Experience Center in Dieren in het voorjaar van 2022.