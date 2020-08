Koi-karpers om afvaldumping tegen te gaan

DOESBURG – Kunstenares Rosalie de Graaf, wethouder Birgit van Veldhuizen en de bewoners van de wijk de Ooi in Doesburg hopen dat het nu eindelijk afgelopen is met het dumpen van afval bij het milieuparkje op het Burgemeester Keiserplein. Dinsdag 28 juli werd door middel van weerbestendige folie schilderingen van Rosalie, die werkt onder de naam RoosArt, aangebracht op de containers. Ze maakte meerdere ontwerpen en de buurtbewoners kozen voor afbeeldingen van koi-karpers, die door een medewerker van reclamebedrijf Speer zorgvuldig werden aangebracht. Wethouder van Veldhuizen hoopt dat het mensen stimuleert om hun afval in de container te deponeren in plaats van ernaast en dat grof vuil nu netjes naar het Recycleplein wordt gebracht.

Foto: Linda Peppelman