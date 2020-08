Koeien genieten van schaduwplek

EERBEEK – Mens en dier zoeken gedurende de hittegolf graag een schaduwrijk plekje op. Dieren in het wild kunnen meestal zelf wel bepalen waar en wanneer ze schaduw zoeken, maar boerderijdieren zijn aangewezen op ‘hun baas’. Koeien die naar eigen idee de stal kunnen opzoeken doen dit zeker graag als de zon hoog aan de hemel staat. Andere koeien moeten het doen met de koelte die de schaduw van de bomen langs de weide hen soms biedt. Vaak zijn die er niet. Verenigingen die het welzijn van de dieren aan het hart gaan doen al lang een dringend beroep op de boeren om bomen langs de percelen te planten. Dit komt weinig op gang omdat het de groei van het gras beperkt.

Op de grens van Loenen en Eerbeek kozen een aantal zwartbonte koeien voor een koele plek om rustig, zonder de brandende zon op hun huid, te kunnen herkauwen. De dieren zoeken in het weiland een plek waarlangs bomen staan. Na het grazen zakken ze in de schaduw door hun poten en gaan rustig verder met het dagritme. Helaas kunnen ze soms maar enkele uren hiervan genieten omdat de zon het verderop gaat zoeken.

Wie rond fietst kan op diverse plekken zien dat ook de paarden, pony’s en schapen graag de brandende zon verlaten voor een koelere plek.

Foto: Martien Kobussen