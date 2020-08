Kindervoorstelling Pappa, ik wil clown worden

VELP – Pappa, ik wil clown worden is de titel van de kindervoorstelling die woensdag 12 augustus te zien is in Openluchttheater de Pinkenberg in Velp. De voorstelling is te zien om 14.00 èn om 16.00 uur.

De voorstelling Pappa, ik wil clown worden gaat over een vrolijk mannetje die ervan droomt de wijde wereld in te trekken om niet de hele dag op het kantoor van zijn vader te zitten. Hij gaat op avontuur en komt er uiteindelijk achter wat hij het liefste wil zijn, clown. En dan gaat het feest pas goed beginnen met vrolijke en supergrappige clownsacts, van glimlach tot schaterlach.

Pappa, ik wil clown worden wordt gespeeld door het duo Arno Huibers en Paul van der Heijden. Arno is acteur, clown en mimespeler. Paul is virtuoos bespeler van bijzondere instrumenten zoals marimba, vibrafoon, djembé. Samen houden zij hun kinderpubliek en volwassenen een voorstelling lang op het puntje van de tribunes. Vrolijkheid en plezier zijn troef in deze muzikale theatervoorstelling. Maar daaronder speelt ook een serieus thema: kiezen voor wie je bent en wat je het liefst wilt worden.

Pappa, ik wil clown worden is geschikt voor de hele familie. De voorstelling duurt 45 minuten en wordt zonder pauze gespeeld. Kaartjes kosten 10 euro, kinderen tot en met twee jaar mogen gratis mee. Bezoekers mogen hun eigen eten en drinken meenemen. Kaartjes zijn alleen online verkrijgbaar via www.depinkenberg.nl.