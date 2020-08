Kindervoorstelling in Openluchttheater

VELP – Op woensdag 19 augustus is de voorstelling Roodkapje te zien in openluchttheater de Pinkenberg. De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.

Na 388 jaar is Roodkapje het ineens beu. Altijd hetzelfde verhaal. Ze besluit het eens helemaal anders te doen; Ze kiest een ander pad, tot groot verdriet van de wolf. Ze zwerft door het bos en komt allemaal vreemde, voor haar onbekende sprookjesfiguren tegen. Ze raakt steeds verder van huis. Gaandeweg komt ze erachter dat ze de wolf mist, meer dan ze ooit had kunnen denken.

Er begint een voorstelling om 14.00 uur en om 16.00 uur. Een voorstelling duurt 45 minuten. Er wordt geen pauze gehouden, het is toegestaan om eten en drinken mee te nemen. Kaartjes zijn alleen online te koop via www.depinkenberg.nl. De kaarten kosten 10 euro per stuk.

www.depinkenberg.nl