Kickboksen bij WIK

Rheden – Sportvereniging WIK in Rheden start op dinsdag 1 september met kickboksen voor verschillende leeftijdsgroepen. Er wordt veel aandacht besteed aan techniek, coördinatie en uithoudingsvermogen.

Het kickboksen houdt of maakt je fit, het is immers een super work-out, en vergroot je weerbaarheid. Er wordt bewust tijd besteed aan die weerbaarheid. Weerbaarheid betekent dat je jezelf tegen negatieve invloeden van buitenaf weet te weren, fysiek en ook verbaal.

De lessen worden gegeven door een zeer ervaren leraar, Remeo Maliekhadien. Remeo komt uit Arnhem en is vader van drie kinderen. Als kickbokser is hij opgeleid door Fred Royers, John Klein en Jan Wessels, alle drie grote namen in de kickbokswereld. Remeo is werkzaam in de zorg (psychiatrie) en geeft weerbaarheidstrainingen op het speciaal onderwijs.

De lessen starten op dinsdag 1 september en worden gegeven in het WIK Huis. Om 18.00 start de les voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Daarna, om 19.00 uur zijn jongeren van 13 tot en met 17 jaar welkom en 18-plussers kunnen om 20.00 uur terecht.

secretariaat.wikrheden@gmail.com

www.wikrheden.nl