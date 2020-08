Kermis in Brummen gaat aangepast door

BRUMMEN – De traditionele kermis in Brummen wordt gehouden van zaterdag 22 tot en met maandag 24 augustus. Het programma wordt aangepast, zodat bezoekers zich aan de coronaregels kunnen houden. De kermis wordt beperkt tot attracties op het Marktplein en er is geen feest. Ook de activiteiten op de Vogelweide gaan niet door.

Burgemeester Alex van Hedel doet een dringend verzoek aan bezoekers om vooral hun gezond verstand te gebruiken. “Volg de huisregels, blijf thuis als u ziekteverschijnselen heeft of vermijd het terrein als het alsnog te druk wordt. Alleen dan kan iedereen genieten van de kermis in deze bijzondere tijd.” Mochten kermisgangers zich niet aan de regels houden, dan gaat het terrein (deels dicht).

De Brummense kermis op het Marktplein is omheind en krijgt een afzonderlijke in- en uitgang. Er is een maximum gesteld aan het aantal personen dat tegelijkertijd op de kermis mag zijn, dus er wordt bij de in- en uitgang geteld. Bij de ingang geven bezoekers hun telefoonnummer af, dat alleen wordt gebruikt bij bron- en contactonderzoek bij een mogelijke besmetting. Op het terrein zelf wordt in de gaten gehouden of het niet te druk wordt en of iedereen afstand houdt. Er is een vaste looproute langs de zeventien attracties. De kermis sluit om 21.00 uur.

“Normaal heb ik het genoegen om traditioneel als burgemeester de kermis te openen. Dat gaat dit jaar niet door. In plaats daarvan maak ik van dit moment gebruik om in gesprek te gaan met de kermisexploitanten. Dit doe ik samen met politie en toezichthouders. Wij hebben immers een gezamenlijke verantwoording voor een goed verloop van het kermisweekend. Ik vertrouw daarbij ook op uw medewerking als mogelijke bezoeker”, aldus burgemeester Van Hedel af.