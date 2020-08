Jubilarissen in het zonnetje tijdens eerste vergadering Zonnebloem

DIEREN – Na maanden zonder vergaderingen konden het bestuur en de vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Dieren e.o. onlangs weer op gepaste afstand bijeenkomen in Theothorne. om bij te praten en van elkaar te horen hoe ieder de coronatijd tot nu toe is doorgekomen. Alle geplande activiteiten moesten worden geannuleerd en veel deelnemers waren aan huis gekluisterd. De vrijwilligers hebben met telefoontjes en attenties toch contact met hen kunnen houden. Het bestuur liet via een kaartje en later een brievenbusbloemetje weten de deelnemers te missen en aan ze te denken.

Tijdens deze eerste vergadering zijn er drie jubilarissen in het zonnetje gezet. Gerda Broekhuijsen en Hennie Verkerk zijn al 20 jaar actief bij De Zonnebloem en Hennie is daarvan al een tiental jaar tevens bestuurslid. Riet Biekmann heeft inmiddels al 25 jaar de Zonnebloem trouwe dienst bewezen en zij leidt al jaren de maandelijkse bingo.