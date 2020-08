Jubilaris bij Zanglust Empe

EMPE – De leden van Dameskoor Zanglust uit Empe hebben al sinds begin maart niet meer met elkaar gezongen. Maar dat wil niet zeggen dat de dames elkaar uit het oog verloren zijn.

Zo heeft het bestuur telefonisch contact gehouden met de dames en nu samenkomsten weer zijn toegestaan, werd er een koffieochtend gehouden bij de Klaarbeek in Klarenbeek. De dames werden door voorzitter Wanda Konijnenberg welkom geheten met een toepasselijk gedicht, waarin werd beschreven hoe het coronavirus ieders leven flink op de kop heeft gezet. Onder genot van een lekker borreltje werd er gezellig bijgepraat.

Daarnaast is Monica Lievenstroo in het zonnetje gezet. Zij is al veertig jaar lid van het Empese koor. Wanda roemde Monica om het vele werk dat zij voor de vereniging heeft gedaan en nog doet. Monica ontving een oorkonde, een glazen thermometer met inscriptie en een boeket bloemen.

Het koor nam afscheid van Stien Derksen en Dinie Grendel, die om gezondheidsredenen het zingen op moeten geven.