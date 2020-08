Jansen & de Feijter breidt cultureel aanbod uit

VELP – Boekhandel Jansen & de Feijter in de Emmastraat in Velp breidt het culturele aanbod uit vanaf september. Zo zijn er dit najaar workshops, interviews en lezingen en een spelletjesmiddag.

De boekhandel in de Emmastraat is al jaren een podium voor kunst en cultuur en een favoriete ontmoetingsplek. Sinds drie jaar vallen de culturele activiteiten onder een stichting. De komende jaren willen boekhandel en stichting deze samenwerking verder intensiveren. Boekhandel en stichting bieden geen kant-en-klaar aanbod maar willen het programma tot stand brengen samen met inwoners uit Velp en omgeving en met diverse andere instellingen.

De boekhandel wil hiermee de functies die de afgelopen tweeëntwintig jaar zijn opgebouwd “behouden en versterken”. Ook wil ze een plaats creëren waar alle leeftijden zich thuis voelen

De boekhandel blijft de belangrijkste pijler en hopelijk ook nog lang de financiële motor. Op korte termijn wordt gezocht naar een bedrijfsleider. Walter Jansen blijft eindverantwoordelijk maar zal nog beperkt in de boekhandel aanwezig zijn. Naast zijn taken als directeur van de coöperatie Het Colofon in Arnhem wil hij zich de komende jaren vooral richten op het uitbouwen van de cultureel-maatschappelijke activiteiten.

De maandelijkse filmavond wordt vanaf september verplaatst naar de laatste dinsdag van de maand. Wekelijks wil Jansen & de Feijter een diner aanbieden waarbij ook mensen die alleen komen, zich thuis zullen voelen. In de toekomst met producten uit de eigen tuin. Deze service start in september (alle vrijdagen). De boekhandel zal tijdens deze avonden zijn geopend en kleinschalige activiteiten organiseren.

Om alle ambities te kunnen realiseren zijn extra mensen nodig en extra geld. Om die reden zoekt boekhandel en stichting naar extra mensen die activiteiten willen opzetten en coördineren. De stichting zoekt de stichting nog extra ‘vrienden’ (van 76 naar 100!) en om op termijn alle aspiraties waar te kunnen maken zal gezocht moeten worden naar extra financiering.

Speciaal voor de tuin zoekt Jansen & de Feijter vrijwilligers. De tuin vraagt onderhoud waarvoor op dit moment de middelen ontbreken en moet ten dele worden aangepast aan de veranderende omstandigheden. Om die reden willen we een ‘tuinbrigade’ oprichten met mensen die zich hiervoor verantwoordelijk willen maken.

Activiteiten die komend najaar zullen worden georganiseerd (met inachtneming van 1,5 meter afstand): concerten in de tuin met hapje/drankje, spelletjesmiddag (alle leeftijden), programma voor tieners en jongeren, programma’s gericht op ouders, interviews en lezingen met beperkt live publiek + streaming, lezingencyclus Ester Bertholet over gezondheid en over de ‘Blue Zones’, activiteiten die voorkomen uit het ‘Blue Zones’ gedachtengoed, lees- en studiekringen, themabijeenkomsten, project rondom LHBT, philocafé, socratisch gesprek, workshops (onder andere schrijven levensverhaal), film met hapje/drankje (ook film voor YA en jongeren), muziek en theater.

Op korte termijn is er een tuinconcert van Odayin Trio (woensdag 26 augustus) en een spelletjesmiddag voor alle leeftijden (donderdag 27 augustus vanaf 13.00 uur met vrije inloop). Op vrijdag 28 augustus wordt de film Can you ever forgive me vertoond. Op woensdag 2 september is er een tuinconcert met pianist Christian Sanders. Reserveren kan via info@eenpassievoorboeken.nl.