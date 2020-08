Inzamelingsactie brillen

DOESBURG – De Wereldwinkel Doesburg vraagt de inwoners van Doesburg om brillen en zonnebrillen op sterkte in te leveren. Deze brillen worden ingezameld om te doneren aan de oogkliniek in Kep, Cambodja. Deze kliniek richt zich op het voorkomen en behandelen van oog blindheid. Goede oogzorg is in Nederland vanzelfsprekend maar dat is in Cambodja een ander verhaal. Wanneer je niet goed kunt zien heeft dat grote invloed op het (ontbreken van) inkomen en daarmee directe gevolgen voor het welzijn van de bevolking. Inleveren kan bij de winkel aan de Kerkstraat 6.