Inwoners Brummen hebben coronacrisis goed doorstaan

GEM. BRUMMEN – Leden van het inwonerspanel Brummen Spreekt hebben onlangs vragen beantwoord over hoe zij de afgelopen maanden hebben ervaren die in het teken stonden van het coronavirus. De meeste panelleden maakten zich zorgen over kwetsbare mensen, maar hadden zelf geen extra zorg of hulp nodig. Meer dan de helft is meer lokaal gaan kopen.

De eerste maanden die vooral in het teken stonden van het bestrijden van coronavirus, hebben de panelleden goed doorstaan. Een zeer ruime meerderheid geeft aan dat het hen goed lukt om zich aan de genoemde maatregelen te houden. Dit geldt vooral voor het vermijden van grote gezelschappen.

De ondervraagden vinden vooral dat de gemeente een grote verantwoordelijkheid heeft bij het toezicht op en de handhaving van de maatregelen (44 procent). Maar ook duidelijke informatie en voorlichting (38 procent) en het bieden van hulp en ondersteuning voor kwetsbare mensen (29 procent) wordt gezien als belangrijke taak van de gemeente.

Hoewel de gemeente de handhaving – in nauwe samenwerking met de politie – heeft geïntensiveerd, hebben inwoners dit maar beperkt zelf ervaren. 7 procent geeft aan vaker dan gebruikelijk een agent of toezichthouder op straat gezien te hebben. Over de communicatie door de gemeente zijn de panelleden zeer te spreken: van de ondervraagden heeft 87 procent geen specifieke informatie van de gemeente tijdens de coronacrisis gemist. De informatie is duidelijk (57 procent) en qua hoeveelheid voldoende (55 procent).

Ervaringen in coronatijd

De panelleden kregen ook enkele vragen voorgelegd over gezondheid en zorg. Een groot deel van het panel gaf aan zich zorgen te maken over kwetsbare mensen (81 procent). Naast hoger risico om het virus op te lopen waren de zorgen ook gericht op vereenzaming. Veel panelleden (93 procent) hadden echter in de afgelopen periode zelf geen behoefte aan (extra) hulp of ondersteuning.

Een kleine groep had behoefte aan geld en/of financieel advies (3 procent) of een luisterend oor, hulp bij boodschappen en vervoer (2 procent). Verder was er veel begrip voor de sluiting van sportaccommodaties en sportverenigingen voor volwassenen. Iets meer dan de helft van de respondenten met kinderen die thuisonderwijs volgden vond dit een (heel) lastige situatie.

Ondernemers die lid zijn van het panel lieten weten goed op te de hoogte te zijn van de landelijke noodmaatregelen (87 procent), ongeveer een derde (31 procent) maakt hier gebruik van. 14 Procent van de ondernemers heeft tijdens de crisis contact gehad met de gemeente (bedrijfscontactfunctionaris, wethouder, KCC of toezichthouder). Sinds de uitbraak van het coronavirus koopt ruim de helft van de panelleden (53 procent) meer bij lokale ondernemers dan voorheen.

De resultaten van dit onderzoek betrekt burgemeester Van Hedel bij de volgende fase van deze coronacrisis. Mocht deze crisis nog langere tijd aanhouden, is het voornemen om via het inwonerspanel nogmaals de ervaringen van inwoners te peilen.

Dit onderzoek is ongevuld door 542 panelleden van Brummen Spreekt, dat is een respons van 47 procent. Iedere inwoner vanaf 16 jaar kan zich voor dit panel aanmelden. Wie mee wil praten, kan zich aanmelden via www.brummenspreekt.nl. Hier is ook de volledige uitkomst van het onderzoek terug te vinden.