Interactieve StoomCourant brengt industriële Veluwe tot leven

BEEKBERGEN – Op zondag 5 juli startte het rijseizoen van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) op een bijzondere manier. Elke reiziger krijgt een interactieve krant met analoge en digitale informatie over de spoorlijn en de historische en toeristische plaatsen langs de 22 kilometer lange Koningslijn. Het project is een samenwerking van Veluwse partners die de spoorlijn thematisch en fysiek met elkaar verbindt.

De Zuidoost-Veluwe heeft een industriële geschiedenis in de papierindustrie. De spoorlijn is aangelegd met steun van Koning Willem III (1887) en werd vooral gebruikt voor het personen- en goederenvervoer van hout en papier. Deze Koningslijn is nu in gebruik door de VSM, een van de grootste levende spoorwegmusea van Europa, met een omvangrijke collectie mobiel erfgoed. De VSM ontwikkelt zich steeds verder tot een attractie, niet alleen vanwege de diversiteit aan ritten en arrangementen, maar ook doordat halteplaatsen langs de Koningslijn met hun voorzieningen en horeca nu en in de toekomst attractiever worden. Dit komt ook ten gunste van de dorpen waar de VSM halte plaatsen heeft, mede door de toekomstige bouwplannen om het materieel goed te kunnen behouden.

Als een ‘rode draad’ door industrieel erfgoed, landschap en toerisme heeft de spoorlijn de potentie om uit te groeien tot het verbindende element in een toeristisch netwerk, met een eigen identiteit en een eigen verhaal. Zo ontstond begin 2019 het idee om studenten Communication and Multimedia Design van de Hogeschool Arnhem Nijmegen dit verhaal te laten vertellen. De studenten kregen de opdracht om een onderbouwd plan te ontwikkelen om de historische beleving op een interactieve wijze te presenteren. Ze bedachten een papieren krant die ook toegang geeft tot digitale content, voor een zo breed mogelijke doelgroep. Er zijn diverse rubrieken zoals nieuwsberichten voor de algemene bezoeker, informatievoorziening over de Industriële Veluwe en een puzzelpagina voor de kinderen. Wie met een smartphone over de krant beweegt, brengt de foto’s via Augmented Reality tot leven.

De opdracht is een initiatief van Erfgoed Gelderland om de talentontwikkeling bij de studenten aan de HAN te versterken. De VSM formuleerde de uitdagende opdracht en bood de ruimte aan om deze ontwikkeling te laten plaatsvinden. In het traject naar de werkelijke uitwerking is VisitVeluwe nauw betrokken om het product te laten aansluiten bij meerdere Gelderse partijen voor een sterkere samenvoeging binnen de Industriële Veluwe. Andere partners die benoemd worden binnen deze opdracht zijn Papierfabriek de Middelste Molen Loenen, Koninklijke Gazelle Dieren, CODA Apeldoorn, Paleis Het Loo, Julianatoren, Apenheul en De Groote Modderkolk in Loenen. De StoomCourant is mede mogelijk gemaakt door Gemeente Apeldoorn, Toeristisch Platform Apeldoorn, Veluwe op 1, Erfgoed Gelderland, Het Nieuwe Kader, Visit Veluwe en BDU.

Foto: Nathalie Stork