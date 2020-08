Ik vind: Torenhoge windmolens op of bij de Beemd in Velp

Rheden gaf eind mei in een filmpje aan dat de gemeente vijf windmolens op of nabij bedrijventerrein de Beemd bij Velp projecteert. Om voldoende stroom te leveren voor het Rhedense bod binnen de Regionale Energie Strategie (RES), zouden dit molens met een tiphoogte van 240 meter moeten worden. Bewoners hebben dit zelf opgezocht en staan verbaasd. Dit is meer dan twee keer zo hoog als de Domtoren. Vijf van die molens passen volgens hen niet eens op de Beemd; hooguit in de Velperwaarden.

Bedrijventerrein de Beemd en omgeving zijn in het RES aangewezen als regionaal zoekgebied voor wind. Bewoners zijn niet geïnformeerd over mogelijke consequenties daarvan. Het is denkbaar dat eventuele windmolens het uitzicht, verblijf en woongemak in Velp-Zuidoost aanzienlijk beïnvloeden.

Tientallen bewoners in vijf straten in deze woonwijk naast de Beemd maken zich dan ook zorgen over dit regionaal energiebod en zetten er vraagtekens bij. Er is nog veel onduidelijk over grenzen van het zoekgebied en locatie van de windmolens. Ook leven er vragen over de mogelijke overlast ervan voor bewoners in de wijk, evenals voor bewoners van de drie woontorens aan de Aalscholversingel. Op locaties op of bij de Beemd zijn verder vier hectare zonnevelden gedacht. Ook hiervoor is niet duidelijk aan welke locaties de gemeente concreet denkt.

Een aantal wijkbewoners stuurde daarom eind juli een brief met vragen aan het college van B&W van gemeente Rheden, met een afschrift aan de raadsleden.

Men wil duidelijkheid over diverse aspecten, zoals slagschaduw, geluidshinder en glinstering van de wieken. De woningwaardes kunnen dalen door de nabijheid van hoge windmolens en de hinder die deze mogelijk veroorzaken. Het staat te bezien of bewoners in aanmerking komen voor een planschaderegeling; ook al is dat van later orde, toch dient ook hier aandacht voor te zijn. Door werkzaamheden bij aanleg en plaatsing van grote windmolens worden landschap en bodem van de Beemd en mogelijk van de Velperwaarden sterk aangetast, zo vrezen bewoners.

Behoud van leefbaarheid en aanzien van de woonomgeving zijn voor bewoners van Velp-Zuidoost een groot goed. Het concept voor stroomwinning op de Beemd is onderdeel van het conceptbod van de energieregio Arnhem-Nijmegen. Deze grove raming van grootschalige opwek wordt medio september naar het Planbureau voor de Leefomgeving gestuurd. Voordien moet de gemeente omwonenden van de Beemd nader informeren. Het hemd is nader dan de rok; ook voor bestuurders.

Belangengroep Klimaatrobuust

klimaatrobuust21@gmail.com

(Contactpersonen bij redactie bekend)