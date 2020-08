Ik vind: RES

In Regiobode van 8 juli stond een ingezonden stuk van de heer Geelen van het CDA. Het gaat over de RES en de gemoederen die hierdoor worden beziggehouden. Hij constateert dat er nogal wat weerstand is en dan heet dit in zijn woorden ‘een niet constructieve dynamiek’. Blijkbaar moet je het met de RES eens zijn, anders is het niet constructief.

Nu heeft de heer Geelen samen met de VVD een plan bedacht. Inwoners moeten financieel gaan meeprofiteren van de niet gewenste plaatsing van ontsierende windmolens op de Beemd en velden vol zonnepanelen bij kasteel Biljoen. Hij zegt letterlijk: “Als inwoners flink kunnen meeprofiteren dan gaan de hakken niet in het zand.” Ik kan niet anders constateren dan dat de heer Geelen weerstand af wil kopen met financiële voordelen voor tegenstanders. Ik vind dit een zeer kwalijke praktijk.

Het is een manier om niet gewenst beleid er op een slimme manier door te drukken. Helaas zullen er altijd mensen zijn die gevoelig zijn voor een financiële prikkel en op die manier het ongewenste beleid legitimeren. Ik adviseer iedereen stelling te nemen tegen dit voor Velp desastreuze beleid. Windmolens op de Beemd zijn dodelijk voor vele vogels en horizonvervuilend en zonnevelden bij Biljoen (i.p.v. koeien in de wei) een enorm verlies voor de mooie natuur!

Sluit u aan bij Rheden Rationeel, rhedenrationeel.nl, dat strijdt tegen windmolens en zonnevelden in onze mooie gemeente!

F.Starink

Velp