Ik vind: Onrendabele windmolens in Gelderland

Er zijn fantastische oplossingen bedacht om administratief de landelijke CO2-uitstoot omlaag te brengen. We maken administratieve groene stroom die aan consumenten wordt verkocht als echte stroom, die CO2-vrij is opgewekt. Als consumenten alleen echte groene stroom zouden gebruiken, valt hun stroom uit als de zon niet schijnt en er geen wind is. De opgewekte groene stroom kan niet worden gekocht door consumenten, maar alleen worden verkocht aan stroomproducenten die het mengen met hun gewone grijze stroom en doorverkopen. Groene netstroom voor consumenten bestaat echt niet.

Bij het ontwerp van windmolens worden de opbrengsten overschat door gebruik van de nominale stroomopbrengst van een windmolen, die uitgaat van wind met windkracht 5. Bij het NPO weerbericht wordt een windkracht 5 vaak genoemd op de Noordzee en aan de kust. In oostelijk Nederland is de windkracht dan meestal 3. Dit betekent dat de windsnelheid in Gelderland hooguit de helft is van de windsnelheid aan de kust. De energieopbrengst van eenzelfde windmolen zal aan de kust minstens 4 keer hoger zijn dan in Dieren. Windmolens in Gelderland zullen nooit voldoende stroom kunnen opwekken om enigszins rendabel te kunnen zijn, omdat de windsnelheid te laag is. Stroomproducenten bouwen in Gelderland geen windmolens. De eis vanuit D66 en GroenLinks dat er minimaal 50 procent lokaal eigendom moet zijn van de onrendabele windmolens in Gelderland houdt feitelijk in dat de gemeentes de financiële verliezen moeten betalen. Het in stand houden van de administratieve milieumythes over windmolens moeten de burgers van Rheden betalen.

Ambtenaren en politici hopen dat kiezers en burgers deze truc niet doorzien. Ons gemeentebestuur moet laten uitrekenen wat deze onrendabele windmolens gaan kosten per inwoner en per jaar, uitgaande van de echte stroomopbrengsten, die bekend zijn van de aanwezige windmolens in de regio. Zij kan dit doen met alle gemeentes in Gelderland. Ook kan zij aanbieden om windmolens te ‘kopen’ uit een windpark op de Noordzee in plaats van deze onrendabele windmolens door te drukken. Meer CO2-vermindering voor hetzelfde geld, minder kosten voor de burgers in Gelderland en geen ontsierd landschap. We zouden beter alle burgers vrij kunnen laten in hun methodes om hun CO2-uitstoot per huishouden te verlagen, door ieders persoonlijke CO2-uitstoot door hun energieverbruik te belasten. Echte oplossingen krijgen dan een betere kans dan dure bureaucratische oplossingen.

C. Bos,

Dieren