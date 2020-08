Ik vind: Inwoners aan zet

Op onze ingezonden brief over de Regionale Energie Strategie (RES) is veel gereageerd, ook in Regiobode. Daar zijn we blij mee, want de RES raakt ons allemaal. Op twee punten is een nadere toelichting noodzakelijk.

Zo leeft het idee dat het RES-plan al (bijna) af is. Dat is niet het geval. Het RES-bod is een voorlopig concept dat nog niet is besproken in de gemeenteraad. Op 8 september wordt een besluit genomen over het voorstel, later dit jaar komt het gemeentelijke toetsingskader voor inpassing van windmolens en zonne-energie aan bod. Of het voorgestelde beleid gewenst is of ongewenst moet dus nog blijken.

Dan onze oproep om lokaal eigenaarschap een grote rol te geven in het beleid. Dat is niet een manier om het RES-voorstel goedgekeurd te krijgen. Integendeel. We willen graag een beroep doen op de samenleving omdat we constateren dat het een moeilijke puzzel is om te bepalen wat gewenst beleid is. Lokaal eigenaarschap blijkt een beproefd middel om inwoners de stem te geven die ze verdienen bij ingrijpende veranderingen in hun directe woonomgeving.

Peter Paul Geelen

Raadslid fractie CDA Rheden