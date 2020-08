Ik vind: Energietransitie

De regionale energietransitie (RES) is een ‘hot thema’ binnen de gemeente Rheden. En dat moet ook. Het is een actueel thema met grote gevolgen, dat op dit moment nog door te veel mensen onderschat wordt. Totdat het concreet wordt en dichtbij komt. Dat zien we nu in Spankeren en in Velp, bij de Beemd.

Wat nog te geruisloos gebeurt, is dat andere delen van de gemeente door het voorlopige concept-bod RES ook geraakt gaan worden. Door de ambitie in dit bod moeten nog meer gebieden gevonden worden voor opwekking van groene stroom, zoals zonneparken bij dorpen of in uiterwaarden.

Met de doelstelling om CO2-neutraal te worden is niets mis, een goed leefklimaat achterlaten voor onze kinderen wil iedereen. Het gaat om de manier waarop. Het huidige RES-bod is een resultaat van een bestuurlijk moeilijk proces, waaraan vele partijen hebben deelgenomen. Dat leidt tot een resultaat, waar nu eigenlijk nog een slag overheen moet, en het aardige is dat ze dat zelf ook al schrijven.

Zo wordt voorgesteld om 97 procent van de energie middels zonneparken op te wekken en 3 procent met windturbines. Netbeheerder Liander schrijft in het RES-bod dat je dit niet moet willen, vanwege zeer hoge maatschappelijke kosten door een sterk scheef belaste infrastructuur. Tegelijkertijd ontstaat er een grote en onnodige versnippering van het landschap door een veelheid aan kleinere zonneparken. En dat in onze mooie groene gemeente, met zijn uitzonderlijke hoeveelheid aan natuur- en cultureel erfgoed. Hier gaan we met zijn allen spijt van krijgen, omdat zonneparken en windturbines er voor minstens 25-30 jaar staan.

Een veel beter alternatief is clusteren (regionaal en niet uitsluitend binnen de gemeentegrenzen) en de verhouding wind en zon richting 50/50 brengen. Daarmee spaar je het landschap, zoals bijvoorbeeld de Ellecomse polder en blijft het betaalbaar. Opvallend is dat één windturbine net zoveel energie kan opwekken als ca. 23 hectare aan zonnepanelen, dat zijn meer dan 30 voetbalvelden vol.

De oproep aan onze raadsleden is dan ook om op de vergadering van 8 september, het voorlopige concept-bod RES te voorzien van deze wensen en bedenkingen, en daarmee aan te sluiten bij de aanbevelingen van Liander. Dat betekent dat het RES-team tot juli 2021 de opgave krijgt om een evenwichtiger bod te formuleren, waarbij de kans dat dat beter ingepast kan worden in het landschap veel groter is. Een breed draagvlak is immers een van de hoofddoelstellingen van het RES-proces.

Initiatiefgroep Duurzaam Opgewekt Ellecom

duurzaam.opgewekt.ellecom@gmail.com