Ik vind: Energietransitie

De artikelen en ingezonden stukken over de energietransitie nemen toe, want er is een gevoel van onbehagen over wat er te gebeuren staat.

Wat mij betreft is het meest opvallende wat D. Antidotum op 12 augustus schreef (in zijn column Een Stief Kwartiertje, red.). De punten die D. aanhaalt zijn alle van belang voor de bevolking, maar tegelijkertijd zo beschreven dat onze gemeentelijke overheid niet gemotiveerd raakt om te reageren.

Regeren is vooruitzien, maar de vraag is of vooruitgezien wordt naar een punt aan de horizon dat omschreven wordt en waarvan aangegeven wordt hoe men het denkt te bereiken. Of vooruitgezien naar de volgende verkiezingen.

Ik erger me aan de non-informatie van de gemeente en ik meen dat onze inwoners het recht hebben op de beantwoording van een aantal vragen. Het gaat namelijk ook over geld dat wordt opgebracht of besteed en waarvan de bewoners profiteren of waarvoor ze de kosten moeten opbrengen of de risico’s moeten dragen.

Windmolens, vijf stuks. Liggen deze al klaar en hoeft de gemeente alleen nog een stukje grond ter beschikking te stellen waar ze neergezet worden? Nee, want wie draagt de kosten van die windmolens, wie heeft het eigendom en wie draagt de baten en de lasten? Wat zijn de condities voor de plaatsing op gemeentegrond? Mijns inziens is het geheel niet zonder risico want dezelfde windmolen aan de kust brengt per jaar tweemaal zoveel energie op als in Rheden. Dus ‘onze’ stroom is tweemaal zo duur.

Wat gebeurt er als het elektriciteitsnet de opbrengst van windmolens en zonneparken niet aan kan en er dus niet geleverd mag worden? Draagt de gemeente er zorg voor dat de inwoners die bijvoorbeeld in een zonneweide investeren niet opdraaien voor een verlies van het project?

Een gezond wantrouwen is terecht, want aangelegenheden die Den Haag aan de gemeentes toevertrouwt hebben bij mijn weten niet veel goeds gebracht.

Ik heb al eens voorspeld dat de discussie zou ontaarden in een welles – nietes over de locatie en nu voorspel ik dat geen klare wijn geschonken zal worden over bovenstaande vragen.

Voor het overige ben ik van mening dat elektrische auto’s op aardgas rijden.

Jouke van Wijngaarden,

Ellecom