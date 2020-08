Ik vind: Energietransitie

Waar het in de energietransitie primair om gaat, is de verlaging van de uitstoot van de broeikasgassen CO2 (kooldioxide) en CH4 (methaan). Opwekken van stroom middels zonnepanelen en windmolens is vragen om problemen, beweert Jouke van Wijngaarden in de Regiobode week 30. Ik denk echter dat het meevalt.

Zijn voorgestelde oplossing, namelijk waterstof, is een goede zaak, omdat waterstof opgeslagen kan worden en daar is geen accu voor nodig. Maar moet die waterstof weer gebruikt worden om stroom te maken als er ondercapaciteit is? Dat is de omgekeerde wereld, toch? Waterstofproductie door middel van elektrolyse (stroom leiden door water) kost veel stroom. Daar kunnen de windmolens en zonnepanelen een helpende hand bieden.

Een aanzet die wellicht de moeite is om te onderzoeken, is de gasgestookte elektriciteitcentrales lekker door te laten draaien op gas (niet uit Groningen, maar uit bijvoorbeeld Rusland, maakt de relatie stabieler), de CO2-uitstoot af te vangen en op te slaan. Een techniek die al bestaat . Dat scheelt een heleboel zonnepanelen en windmolens, goed voor de leefomgeving.

De CO2 kan gebruikt worden voor de groei van planten en bomen, ook een bestaande techniek toegepast in de tuinbouw. Wat gaan we doen met de gas-infrastructuur? Waterstof gemengd met stikstof er doorheen leiden naar gasfornuis en CV-ketel. Naar verluid gebruikte men dat mengsel ook al voor verwarmingsdoeleinden vóór de komst van het Gronings gas. Rheden is rijk aan aqua-energie door de stromende IJssel en heeft een mooie locatie om water gerelateerde industrie te realiseren. Nou dan.

Wim Bladergroen,

Doesburg