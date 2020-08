Ik vind: Coronatijd-afstandtijd, toch een gezellig Eerbeek

Na jaren van een kabbelend Eerbeek komt er zo langzamerhand wat meer reuring in dit papierdorp. Tijdens de late jaren ’90 en begin jaren ‘20, waarin de Eerbeekse Super-Totalen met enkele daaraan gekoppelde braderieën hoogtij vierden, zien wij nu een ander plaatje. Waren er in de loop der jaren nog wel wat kleine marktjes en wat festivals, dan is het nu fijn om te zien dat het onder andere op Stuijvenburchplein een stuk gezelliger is geworden.

Door wat meer vastomlijnde zaken valt de metamorfose van het plein meteen op, Wie daar nu, met haar kunstwerk De Papiermaker en de klaterende fontein arriveert, kan uitzoeken waar zij een kop koffie of iets anders wil gebruiken. Op dit moment kan men op een achttal terrasjes al aan geldbesteding doen terwijl het pand van een voormalige meubelzaak nog wordt verbouwd tot onder ander een bruine kroeg. Eerbeek bruist weer!

Na de renovatie van het Oranje Nassau-plein was het zo goed als gebeurd met de innovatie van Eerbeek. Tot het moment dat voormalig PvdA-wethouder Eef van Ooijen het slot op Eerbeek wist te ontsluiten. Hiervoor heeft hij zich de blaren op de tong moeten praten bij overheden en industrie. De Papierdorpers zien nu wat dát heeft betekend voor de Eerbeekse vooruitgang. Het woongenot is met procenten omhoog gegaan.

Nieuwe ondernemers hebben hun lef getoond om ondanks de coronacrisis een bedrijf te starten. Lisse, Délifrance en Stuyv-Inn zijn hier voorbeelden van. Ik ontmoet op het Stuyvenburchplein veel burgers en voor het overgrote deel is men zeer content met deze ontwikkeling. En erg belangrijk; het toerisme is hiermee ook gediend. Zie de grote drukte, tevens goed voor de toeristenbelasting en het zakenleven.

Nu nog het voormalige Burgersterrein ontsluiten, de verdere ontwikkeling afmaken rondom het winkelgebied van de Plus, het Kersten-parkeerterrein behouden met daarnaast invulling van het overige deel, een snelle beslissing over de bouw tegenover de Jumbo en Eerbeek is weer Eerbeek. O ja, en wanneer gaat de sloop en de nieuwbouw op de hoek Stuijvenburchstraat/Illinckstraat van start?

Bruno de Vries

Eerbeek