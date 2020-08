Ik vind: Besluit bomenkap park Daalhuizen Velp

In 2018 presenteerde de gemeente het ontwerp voor Park Daalhuizen. Na langdurig overleg, inspreken bij de raad, heeft een groep bewoners bedongen mee te praten over het ontwerp. Maart 2020 was het laatste overleg. Bestuur en leden van Belangen Vereniging Daalhuizen hebben constructief meegedaan in dit overleg.

Het ontwerp zoals het er ligt is een consensus waar meerderheid mee instemt. Onder voorwaarde: uitsluitend bomen te kappen waar nodig voor realisatie van de fase waarvoor budget is. Het park mag niet verminkt worden. “Je laat je tanden ook niet trekken, als je het geld niet hebt voor een kunstgebit”.

De uitvoering van het totaalplan vergt een 10-15 jarig planning. Uitvoering in 4 fasen gekoppeld aan beschikbaar budget. Er is budget voor aanleg van wadi’s (hemelwaterwaterbuffers). Daarvoor dienen 8 bomen gekapt te worden. Hier is begrip voor.

Fase 1 wordt eind 2020 uitgevoerd. Bij realisatie fasen 2 t/m 4 verdwijnen er nog eens 26 bomen.

In het collegebesluit staat dat er 26 van de in totaal 34 bomen gekapt worden in fase 1. Gemeente heeft de kap geclusterd voor herstel historische zichtlijnen. Dit is tegen onze afspraken in. Ook tegen uitdrukkelijk advies van Commissie Cultuurhistorie: “Voer het plan gefaseerd uit en bekijk na elke fase of het nieuwe inzichten oplevert, met name ten aanzien van beplanting. ‘Bezint eer ge begint’: een boom is zo omgezaagd, maar heeft tientallen jaren nodig om weer enige maat te krijgen.” De geraamde kosten zijn: 582.000 euro waarvan 50.000 euro voor aanleg wadi’s. Resterend bedrag van 532.000 euro moet binnen het tekort van 9 miljoen gevonden worden.

De gemeente heeft, op advies van landschapsarchitect, besloten om in fase 1, 26 van de 34 bomen te kappen. Met als argument: herstel van historische zichtlijnen op het verdwenen landhuis Daalhuizen.

Het gevolg: een voorbarige, onnodige kaalslag in park Daalhuizen.

Zonder de zekerheid van uitvoering resterende fasen is dit onwenselijk en zinloos.

Herstel van zichtlijnen krijgt betekenis zodra de “Huisplaats” gerealiseerd wordt.

Geachte gemeenteraad Rheden, wij vragen uw steun om het besluit van B&W te herzien.

Park Daalhuizen dient beschermt te worden!

Georgine van den Bosch, Daniel Doornberg, Arthur Ohm.

parkdaalhuizenvelp@gmail.com.