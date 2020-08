Huisvesting voor dementerenden in Johanneshof en op locatie Opstandingskerk

DIEREN – De gemeente Rheden werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor de voormalige Opstandingskerk en de historische villa Johanneshof aan de Zutphensetraatweg in Dieren. Het plan moet het voor een initiatiefnemer mogelijk maken op deze plek huisvesting te realiseren voor dementerende ouderen.

Een initiatiefnemer wil op de locatie aan de Zutphensestraatweg 20 en 40 huisvesting realiseren voor dementerende ouderen. De bedoeling is dat de voormalige Opstandingskerk wordt afgebroken. Deze kerk is geen monument. Hier komt nieuwbouw. De historische villa Johanneshof, het voormalige internaat Van Kinsbergen, blijft bestaan in de plannen. De gemeente staat positief tegenover de voorgestelde ontwikkelingen en geeft de initiatiefnemer graag de mogelijkheid deze plannen te realiseren volgens de gebruikelijke planologische procedures.

Er is al langer sprake van dat er huisvesting voor ouderen zou komen op beide locaties aan de Zutphensestraatweg 20 en 40. In 2016 heeft een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen voor het terrein van de Opstandingskerk (nummer 20) en in 2017 een ontwerpbestemmingsplan voor de Johanneshof (nummer 40).

In de afgelopen periode is om diverse redenen gebleken dat de ontwikkelingen op beide locaties in samenhang moeten worden gezien. Er is nu één zorgaanbieder en de exploitatie van beide zorglocaties zijn financieel van elkaar afhankelijk. Door het opnemen van beide plannen in één bestemmingsplan wordt de haalbaarheid van de plannen vergroot.

Daarom heeft het college van Burgemeester en Wethouders op 14 juli 2020 besloten deze ontwerpbestemmingsplannen uit 2016 en 2017 niet verder in procedure te brengen. Er wordt nu één bestemmingsplan opgesteld, waarin de bestemming voor beide locaties is vastgelegd. In het nieuwe bestemmingsplan krijgen de locaties waarschijnlijk de bestemming ‘Maatschappelijk 2’, met de bedoeling hier huisvesting te realiseren voor dementerende ouderen. De initiatiefnemer gaat in overleg met de buurt om de plannen te bespreken. De verwachting is dat het nieuwe ontwerpbestemmingsplan eind dit jaar ter inzage wordt gelegd.