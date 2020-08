Herhaling plantactie bomen voor een energieneutraal Gelderland

REGIO – Vorig jaar deden maar liefst 263 enthousiaste deelnemers mee aan de plantactie ‘Doe mee en plant! 100.000 bomen en struiken in Gelderland’. Zij plantten samen 122.733 struiken en 1200 bomen op hun eigen grond. Wegens de enorme belangstelling van bewoners voor een mooier landschap en een beter klimaat organiseert Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) deze actie dit jaar opnieuw.

Met de aanplant van de eerste struiken en bomen wordt volgens SLG over een periode van 50 jaar ruim 3000 ton CO2 vastgelegd, een goede stap naar een energieneutraal Gelderland. Daarnaast wil SLG de landschapsstructuren versterken en biodiversiteit verhogen. “Met deze actie stimuleren we de aanplant van lijnvormige elementen in het landschap, zoals houtsingels, bijenhaag, patrijzenhaag, struweelhaag en knip- en scheerheg. Daarnaast willen we graag weer meer schaduwbomen terug in het landschap, dit kan met de aanplant van bomenrijen, boomgroepen of solitaire bomen in of naast het weiland”, aldus de stichting.

De 100.000 bomen en struiken kunnen aankomend plantseizoen aangeplant worden door middel van drie regiogebonden acties, te weten: herstel van coulissenlandschap in de Achterhoek, aanplant van heggen en hagen in het Rivierengebied en herstel van houtsingels op de Veluwe. Daarnaast start provinciaal de actie voor de aanplant van schaduwbomen voor vee.

Op de website van Landschapsbeheer Gelderland is een aanmeldformulier te vinden. Samen met een adviseur wordt vervolgens bekeken welke planten en bomen geschikt zijn. In het najaar wordt de beplanting uitgedeeld, waarna de deelnemers deze zelf aanplanten en onderhouden.

De beplanting is tegen een voordelig tarief te bestellen dankzij een subsidie van de provincie Gelderland, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Deelnemers betalen 7,50 euro voor een boom en 0,25 euro per stuk voor een bosplantsoen.

landschapsbeheergelderland.nl/100-000-bomen-en-struiken