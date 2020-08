Glasvezel voor De Steeg, Ellecom en Rozendaal

ROZENDAAL – Rozendaal krijgt een glasvezelnetwerk. Nadat voldoende inwoners van de gemeente zich de afgelopen maanden hadden aangemeld voor een aansluiting, heeft de firma Glasvezel buitenaf besloten dat Rozendaal wordt voorzien van snel internet. Maandag 27 juli tekende wethouder Marieke Albricht, die zich de afgelopen maanden uitsprak voor van het belang van snel internet voor inwoners van de gemeente, de overeenkomst. De verwachting is dat eind dit jaar kan worden gestart met de aanleg van het netwerk en dat dit medio 2021 gereed is. Overigens is dit besluit onlangs ook gevallen voor de dorpen De Steeg en Ellecom. Ook in deze kernen wordt binnenkort gestart met de aanleg van glasvezel.

Foto: Berry Slangewal