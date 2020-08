LAAG-SOEREN – Zaterdag 15 en zondag 16 augustus is er in Laag-Soeren nog een weekend van het Gladiolenfestival. Bezoekers kunnen zelf hun boeketten samenstellen uit vele verschillende soorten en kleuren gladiolen. Daarnaast zijn er versgeplukte boeketten te koop uit de zaaituin. De theetuin is geopend voor een versnapering. De gladiolentuin is te vinden aan de Jut van Breukelerwaardlaan 6 in Laag-Soeren en op alle dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

www.challagladiolen.nl