Gemeente Brummen vraagt inwoners mening over Regionale Energie Strategie

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen vraagt inwoners om hun mening over de conceptversie van de Regionale Energie Strategie (RES). Brummen heeft samen met de andere gemeenten binnen de Cleantech Regio bekeken welke bijdrage vanuit de regio kan worden geleverd aan het opwekken van groene energie.

Wereldwijd is afgesproken om samen de opwarming van de aarde tegen te gaan. Ieder land, iedere provincie en iedere regio draagt zijn steentje bij. In de Regionale Energie Strategie (RES), die elke regio opstelt, staat beschreven hoeveel zon- en windenergie de betreffende regio in Nederland wil realiseren in de periode tot 2030. Ook wordt er genoemd welke mogelijkheden er zijn voor zon- en windenergie na 2030.

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van zeven gemeenten in de Cleantech Regio hebben het afgelopen jaar samen gewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES). Zo hebben Brummen Energie, het Landschapsnetwerk, dorpsverenigingen en inwoners uit het buitengebied een bijdrage geleverd aan de lokale inbreng.

De gemeente Brummen wil nu met deze partijen èn inwoners verder werken aan de definitieve RES. Daarom wil de gemeente graag van inwoners horen wat zij vinden van het concept. Dit kan digitaal, via www.brummen.nl/res.

Daarnaast houdt de gemeente op maandag 17 en donderdag 20 augustus een gesprekstafel, waarbij iedereen over de concept-RES in gesprek kan gaan met mensen van de Cleantech Regio, de gemeente en deelnemers van het lokale atelier. Dit kan in verband met de coronamaatregelen alleen na aanmelding via www.brummen.nl/res. Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 12 augustus.