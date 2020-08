GEM-tower voorziet NP Hoge Veluwe van duurzame energie

HOENDERLOO – In Het Nationale Park De Hoge Veluwe is een nieuwe toren verrezen. Naast de toren van het 100 jaar oude, iconische Jachthuis in het noorden, staat in het centrum van het Park tot en met 9 augustus een hypermoderne en kleurrijke nieuwe toren: de GEM-tower. Op vrijdag 3 juli werd de toren officieel geopend door John Berends, Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland en tevens lid van de Raad van Advies van het Park, samen met de directeur van het Park Seger van Voorst tot Voorst en presentator Jan Douwe Kroeske.

In 2020 is het precies 100 jaar geleden dat Jachthuis Sint Hubertus, het voormalige buitenverblijf van Anton en Helene Kröller-Müller, in gebruik werd genomen. In die tijd was het een bijzonder modern gebouw, vol technische hoogstandjes zoals een elektrische lift, een centraal uurwerk- en stofzuigsysteem, centrale verwarming en schuiframen. Van buiten gezien is de iconische toren een van de meest opvallende kenmerken van het gebouw.

Ook de GEM (Green Energie Mill)-tower is een technisch hoogstandje. Met zijn opvallende en kleurrijke uiterlijk is de 21 meter hoge toren in het centrum van het Park niet te missen. GEM is bedacht en gerealiseerd vanuit Technische Universiteit Eindhoven, in nauwe samenwerking met tien Europese bedrijven. Het project is deels gesubsidieerd door de Europese Unie. De GEM is een groene oplossing om festivals van energie te voorzien en om CO2 uitstoot terug te dringen; de grootste vervuilers bij festivals zijn namelijk de dieselgeneratoren die het festival voorzien van stroom. De toren wekt energie op met zonnepanelen en een windturbine, deze energie wordt vervolgens opgeslagen in een batterij.

Het was de bedoeling dat de toren in 2020 verschillende festivals van energie zou voorzien, echter ging dit door de Coronacrisis niet door. De Hoge Veluwe had veel interesse in de toren, want waar past een groene energievoorziening beter dan midden in een natuurpark? Het Park wil graag het gesprek rondom duurzaamheid aanjagen en benadrukken dat het een belangrijk thema is binnen de bedrijfsvoering. Er wordt in de natuur voortdurend naar duurzame oplossingen gezocht, door middel van consistent beheer en door projecten, zoals bijvoorbeeld de aanplant van klimaatbestendig bos. Binnen het Park wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van eigen hout en ook bij de activiteiten die georganiseerd worden, zoals de immer populaire Zaag Je Eigen-Kerstboom actie in december, is duurzaamheid een belangrijk thema. Bovendien is bij de bouw van het Park Paviljoen in 2019 veel rekening gehouden met duurzame oplossingen, zoals een WKO-installatie en zonnepanelen. Het Park biedt de ontwikkelaars van de GEM-tower een goede plek om de toren verder door te ontwikkelen.

De GEM-tower staat van 1 juli tot 9 augustus in het centrum van het Park en voorziet onder andere de foodtruck, elektrische fietsen en de maandelijkse Streekmarkt van energie. Verder kunnen bezoekers hun telefoon opladen via de GEM en staat er een cinema op het plein met video’s over de GEM-tower en Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Bovendien is er een speciale wandeling ontwikkeld; de Toren Wandeling van de GEM-tower naar Jachthuis Sint Hubertus en weer terug. Onderweg komt men door middel van QR-codes van alles te weten over duurzaamheid in het Park.

www.hogeveluwe.nl/gem