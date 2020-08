Geen treinen tussen Arnhem en Dieren

REGIO – Van maandag 10 tot en met woensdag 19 augustus rijden er geen treinen tussen de stations Arnhem Centraal en Dieren. Er rijden bussen op dit traject. De dienstregeling tussen Dieren en Zutphen is in deze periode aangepast. De treinen rijden niet in verband met werkzaamheden aan station Velperpoort in Arnhem.