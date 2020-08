Geen risico’s voor volksgezondheid en milieu na ontmanteling drugslab Drempt

DREMPT – Uit een onderzoek van de gemeente Bronckhorst is gebleken dat de ontmanteling van het drugslab in Drempt in mei van dit jaar geen gevaren voor de volksgezondheid of het milieu in de buurt heeft opgeleverd.

Er vindt geen verspreiding plaats van verontreinigingen op de locatie. Het onderzoek is uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. Op de locatie van het ontmantelde lab zelf is een aantal verontreinigingen aangetroffen dat opgeruimd moet worden. De gemeente heeft de eigenaar opdracht gegeven hiervoor zo spoedig mogelijk een plan van aanpak te maken en de verontreinigingen op verantwoorde en deskundige manier te verwijderen. Ook de kosten vallen onder verantwoording van de eigenaar. De gemeente ziet erop toe dat het opruimen volgens wettelijke eisen en regels gebeurt.