Franse chansons bij Jansen & de Feijter

VELP – In de tuin van boekhandel Jansen & de Feijter in Velp kunnen bezoekers woensdag 19 augustus vanaf 20.00 uur genieten van een optreden van zangeres Caroline Rutten en accordeonist Dirk Overbeek. Zij brengen een programma van Franse chansons, afgewisseld met eigen composities en arrangementen van Dirk, solo op het accordeon.

Dirk en Caroline hebben elkaar leren kennen op de vooropleiding van het conservatorium en staan sindsdien vaak samen op het podium met uiteenlopende projecten. In maart 2019 heeft Caroline het Concours de la Chanson Alliance Française gewonnen, begeleid door duo Clazzi, waar Dirk deel van uitmaakt.

De entree tot het concert kost 20 euro, inclusief een hapje en drankje. Er is geen pauze of nazit. Vooraf reserveren is verplicht, dit kan via info@eenpassievoorboeken.nl. Er is plaats voor maximaal dertig personen en bij slecht weer wordt het concert geannuleerd.