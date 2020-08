Foto-actie mantelzorgers verlengd tot eind augustus

GEM. BRUMMEN – Samen met de gemeente Brummen heeft Knooppunt Mantelzorg een foto-actie opgezet in het kader van de Dag van de Mantelzorg. In eerste instantie konden mantelzorgers zich voor deze actie aanmelden tot en met juli, maar deze periode is verlengd. Mantelzorgers kunnen zich nog de gehele maand augustus opgeven.

De Dag van de Mantelzorg is in het leven geroepen om mantelzorgers een blijk van waardering te geven. Omdat deze bijeenkomst dit jaar niet door kan gaan, hebben de gemeente Brummen en Knooppunt Mantelzorg Brummen de handen ineen geslagen met fotostudio Lifetime en bieden mantelzorgers een gratis fotosessie aan. Zo krijgen mantelzorgers toch een echt persoonlijke attentie.

Daarnaast wordt, met toestemming van de mantelzorgers, van alle foto’s een collage gemaakt die op 10 november, de Dag van de Mantelzorg, wordt onthuld in het gemeentehuis in Brummen.

Mantelzorgers die op de foto willen, kunnen contact opnemen met Susanne Thijsen van Stichting Welzijn Brummen, tel. 0575-561 988 of s.thijsen@welzijnbrummen.nl. Susanne neemt dan na 17 augustus contact op om een foto-afspraak in te plannen.