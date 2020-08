Foi,foi: warms…

Soms ku’j met de meeste kleine dingen ut grootste plezier hebben. Zo geet ut ok vake met de luu in de bouw. D’r wördt heel wat uut ehaald deur de bouwvakkers. Och en de luu mot zich ok argens mee bezig hollen. De hele dag spiekers op de kop sloan begint soms ok te vervelen en dan haalt de jongens wat ondeugden uut. Laats heuren ik ok nog weer wat dat ik hier effen uut de doeken wil doen. Mo’j is heuren wat de luu met Jan heb uut ehaald…. De luu van un annemmersbedrief waren an ut wark op un boerderie. Ze waren bezig um die mooi te verbouwen. Iemand met flink wat geld in de knippe had de annemmer opdracht egeven um ut olde huus kats op te knappen. As de jongens bie zo’n boerderië bezig waren gebeuren ut nog wel is dat bie de afbraak van un olde mure, zolder of hilde d’r wat muuzen(moezen) te veurschien kwammen. Soms roazen ut spul oaver ut brèèkiezer hen. De meeste jongens vonden dat niet arg. Vrouwen bint doar meestal banger veur. Toch bint d’r ok wel keerls die d’r niks van mot hebben. Ie geleuf ut niet, maar ok bie de bouwvakkers bint d’r wat die ut niet heb op die kleine piepers. En as zo’n keerl dat d’r ok nog ene is met flink wat babbels dan ku’j wel noagoan dat d’r un keer wat geet gebeuren. Zo ok op de bouw bie de olde boerderie argens achteraf. De keerls waren bezig met de sloop en opbouw van un boerderie dat un kapitaal pand mos wörden. Geld speulen totaal gien rolle. Ut achterhuus mos d’r van binnen bienoa helemoal d’r uut. Doar zat ok nog un klarre heui op de hilde. En ule kunt ut natuurlijk wel roaden dat in dat heui heel wat muuzen zaten. De jongens kwamen d’r heel wat tegen. Ut meeste van dat klein spul zoch zich rap un henkommen maar soms pakken de jongens d’r wat op veur de katte of zo. Toen ze zo de muuzen zag roazen kwam Henk op un idee um Jan te pakken te nemmen. Hee zag un mooi muusken en pakken die veurzichtig zien uut holletje. Juust toen praatjesmaker Jan bezig was um argens boven wat vast te timmeren wist Henk op un slinkse manier ut muusken in zien spiekerschort te doen. Ule kent dat wel zo’n schortjen dat de bouwvakkers veur de buuk(of boek) heb hangen. Ze heb doar spiekers in en gereedschap an hangen. Arg handig. Hoef ze niet zo vake hen en weer te lopen. Maar toevallig had Jan un tiedjen gien spiekers nodig. Ze zaten allemoal op un afstand dat te bekieken want hee mos niks van muuzen hebben. Toen vroeg Henk op un afstand: “Jan he’j nog un paar tweeduumers veur mien?”. “Natuurlijk”, zei Jan en greep in zien schort. Wat hee toen vuulen snappen hee niks van. Iets zachts en warms. Toen had hee ut un gaten dat ut un muusken was. Hee schrèèuwen en blèren en gooien ut dier rap noa buuten toe. Wat heb de jongens mot lachen um ut gezichte van Jan. Ze heb ut d’r nog vake oaver. Jan zint nog altied op wraak maar weet niet goed wie um dit geintje hef eflik…

Goed goan,

Martien, de Platschriever uut Loenen

.

‘Wa’j ut varste weggooid haal ie ut eerste weer op’