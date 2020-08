Foi, Foi: Tegenligger

Soms ku’j beter ut zekere veur ut onzekere nemmen en dingen doen dat wel un bitjen meer wark kost maar toch minder trammelant gif. Zo geet ut ok met luu die wat diepe in ut glaasien heb ekeken. As d’r in ut darp karmse is of un ander feest dan vloeit de drank oavervloedig en de luu goat dan ok niet al te fris noa huus. In un darp was un muziekfeest. Un bult muziekliefhebbers genoten d’r alderbastend. Prachtige bloasmuziek van verschillende korpsen.

Noa zo’n mooie oavond ging iedereen wat late op huus an. A’j dan wat veul alcohol heb binnen ekregen kan dat problemen opleveren. Wim was een van de luu die ok op huus an mos. Hee wonen helemoal buutenaf en deurumme was hee ok met de auto ekommen. Hee dorst dat wel maar ut moch natuurlijk niet. Hee begreep dat ok wel maar hee had zich nog zo veur enommen d’r maar un paar te drinken, maar ja, met al die kameroaden ging dat natuurlijk weer goed mis. “Och”, dach Wim, “wat kan mien midden in de nacht ok gebeuren op die stille landwègen. Tegenliggers kom ie nauwelijks tegen. Ja, dat kan ik d’r best op woagen.”

Wim in de auto en effen buuten ut darp ging hee de landweg in. Maar verduld, wat kwam doar noe zo late in de nacht toch an? Juust, un auto. Wat noe te doen? Hee was niet al te vaste achter ut stuur. De wègen waren un bitjen smal en hee vertrouwen zichzelf toch niet al best, un anriejing of in de sloot was zo gebeurd. “Weet ie wat”, dach hee, “ik goa met de auto in de barm wachten tot de tegenligger veurbie is.” Zo gezegd zo edoan. Maar toen de auto um tegenkwam stoppen de wagen en d’r kwam un politieagent uut. Hee schrok zich wild. Wat mos hee doar noe toch met an?. Dat zol um un bult geld goan kosten en misschien wel de bak in. Toch was hee un pientere keerl die zich maar niet zomaar uut ut veld lied sloan. Hee had in zien lèven wel veur heitere vuren estoan.

De agent vroeg um: “Waarom sta je hier met de auto in de berm van de weg?” Wim kreeg inens un goeie inval. “Ik zal ut oe uutleggen”, zei Wim. “Deze weg is un sluupweg veur degenen die te diep in ut glaasien ekeken heb en deurumme niet meer oaver de grote weg noa huus durf te riejen. Ik woon hier varder op, dus mos hier riejen, maar ik dache dat zal wel zo’n keerl wèzen die un snipper op hef. Loat ik mar ut zeker veur ut onzekere doen en in de barm goan stoan totdat die auto mien veurbie is.”

Dat vond de agent un prima gedachte. Hee roak bliekbaar niet an Wim dat doar ok un alcoholluchtjen an zat. De agent stappen in de auto en reed weer vot. Wat lachen Wim in zien vuusien. Dat had hee maar mooi efiks maar de volgende keer zol hee toch bèter op de hoeveelheid drank letten die hee deur zien kèle liet lopen…

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Zo de koopman, zo de waar