Foi, foi: Eerste kievitsei

Oaver ut vinden van ut eerste kievitsei hef Teun Regelink un mooi verhaal bedacht. Hee schreef: As ut veurjoar kwam en de vogels weer begonnen te fluiten en nestelen dan wol buurman Toon graag de weilanden in um ut eerste kievitsei te vinden. Dat was niet alleen un grote eer, maar ut leveren ok un mooie cent op. Ut was doar achter de Iessel gebruukelijk dat dit eerste ei noa de burgemeester ging. Die was d’r gek op en dan kwam hee ok weer is in de krante.

Elk joar ging Toon d’r op uut. Hee zag de kieviten wel vliegen en soms scheren die brutoale vogels um ok kört oaver de kop hen. Elk joar weer utzelfde liedje. Hee zuuken en zuuken. Soms vond hee wel un nest, un mooi kuultje in ut gres, maar gien eier. Dat speet um donders. Un paar keer had hee dat ok al verteld an buurman Jan. Die wol um nog wel is tips um goed op de vogels te letten wanneer die opvloagen uut ut weiland, maar Toon bleef maar veur niks loeren en loeren.

Buurman Jan heuren zag dat zo is an. Och, hee vond ut ok wel sneu veur Toon. Maar was ut gedram ok wel zat. Maar ja, hee kon ok gien kievitseieren toveren. Toen hee op un middag zat te dutten schoat um inens wat in de gedachten. Ja, verduld dan kon hee mooi doen.

‘s Middags ging hee noa Derk, un postdoevenkeerl varderop in de buurte. Hee smoezen wat met Derk en kreeg ut veurmekaar dat hee un paar duuven (of doeven) eieren mee kreeg. Jan wist ok un keerl te wonen die bar goed kon schilderen. Mooie landschappen, boerderiën en portretten. Van alles. Hee vertellen Derk dat hee Toon is te pakken wol hebben. Hee vroeg um de duuveneieren te beschildern as kievitseieren. Hee gaf un foto en paar eier reserve as ut mocht mislukken. Derk was altied veur un geintje te porren en ging d’r dadelijk mee aan de slag. Ut was nog niet zo eenvoudig um de goeie kleur en stippen te kriegen. Maar ut lukken toch prima.

Jan was d’r bar blie mee en ging ‘s margens heel vrog noa un weie woar hee zeker wist dat Toon kwam zuuken. Un mooi kuultje emaak en doar ut eitje in. Rap weer noa huus.

Ja heur, ut lukken prima. Toon ging die margen weer de weie in, want de buurman had um al un paar dagen eerder ezeg dat doar zeker wat lag. Sjonge wat was Toon blie dat hee un nesjen vond. Rap ut ei onder de pet en toen op huus an. Direct de burgemeester en de krante ebeld. ‘s Middags kon hee al kommen. Wat was de burgemeester d’r blie mee. Hee proaten effen en kreeg toen twintig euro! Un mooi bitje geld veur zo weinig wark.

Maar… toen kwam ut gedonder. Bie ut koaken wörden natuurlijk ontdekt dat ut gien kievitsei was. De bode kwam hellig an de deure en Toon mos ut geld terugge geven. Hee kreeg d’r varder gien boete veur. Wat hef Toon lange wark ehad um uut te zuuken wie um die streek had eleverd. Achteraf had hee d’r ok wel schik umme. Maar kievitseier hef hee nooit meer ezoch!

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Ut minste en enigste wat wie könt is ons best doen