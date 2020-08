Filmhuis Doesburg vertoont buitenfilm

DOESBURG – Als het weer meewerkt, vertoont filmhuis Doesburg op vrijdag 4 en zaterdag 5 september een buitenfilm. Bij de trappen naast Hotel Doesburg is de film Fisherman’s Friends te zien. De film start om 21.15 uur, toegang vanaf 20.30 uur.

Er liggen kussentjes klaar op veilige 1,50 m afstand. Bij elke vertoning is plek voor maximaal 70 mensen. Reserveren is noodzakelijk. Dit kan tot uiterlijk 3 september. De toegang is gratis, een bijdrage in de hoed is welkom. Fisherman’s friends is de titel van de buitenfilm. Het is een hartverwarmende film gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een groep vissers uit Cornwall die met hun zeemansliederen onverwacht de hitlijsten van Engeland bestormen. Als de vlotte en cynische Danny, een muziekproducent uit Londen, met zijn collega’s in Port Isaac is voor een vrijgezellenfeest, ziet hij de Fisherman’s Friends op de kade zingen en wordt hij gegrepen door hun optreden. Zijn collega’s halen een grap met hem uit en overtuigen hem ervan het lokale zeemanskoor een platencontract aan te bieden. Hij gaat de uitdaging aan, maar de vissers zijn behoorlijk eigenwijs en laten zich niet zomaar overtuigen. Ondertussen raakt de man steeds meer gecharmeerd van het dorpsleven. Door hun oprechte en onbevangen karakter leert Danny wat uiteindelijk echt belangrijk is in het leven.

www.filmhuis-doesburg.nl